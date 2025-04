KRVAVI PRAZNIK U UKRAJINI: Raketni napad na Cveti, mnogo je mrtvih

Vršilac dužnosti gradonačelnika severnog ukrajinskog grada Sumi rekao je u nedelju da ima "mnogo mrtvih" nakon ruskog raketnog napada.

Nije odmah otkrio dodatne pojedinosti, ali poginulo je najmanje 20 osoba.

"Neprijatelj je ponovo udario na civilno stanovništvo. Naša zajednica je pretrpela strašnu tragediju", napisao je Artem Kobzar na Telegramu.

Kako prenose mediji, ulice grada bile su prepune na Cveti, prvi dan Velike nedelje, kojim se obeležava Hristov ulazak u Jerusalim.

Na snimcima s mesta udara vidi se više mrtvih i ranjenih osoba, uništeni automobili i oštećene zgrade.

Russians just fired ballistic missiles into the city center of Sumy on the morning of Palm Sunday, while people crowded streets on the way to church services.



An absolute massacre. pic.twitter.com/euxfXgkBk6 — Kyiv Insider (@KyivInsider) 13. април 2025.

Predsednik Volodimir Zelenski je u Telegramu rekao da je raketa pogodila "„običnu gradsku ulicu, običan život: kuće, obrazovne ustanove, automobile na ulici".

„A ovo je dan kada se ide u crkvu. Samo bednik može ovako da se ponaša. Oduzimanje života običnih ljudi. Moje saučešće rodbini i prijateljima. Spasilačka akcija je u toku. Sve neophodne službe rade."

BREAKING:



Many people are dead and wounded after a Russian missile struck the central part of Sumy.



The missile struck in the morning on Palm Sunday, a time during which Ukrainians traditionally go to church ahead of Easter. pic.twitter.com/ZwscQws77s — Visegrád 24 (@visegrad24) 13. април 2025.

"Potrebna je oštra reakcija sveta", napisao je Zelenski. „SAD, Evropa, svi u svetu koji žele okončanje ovog rata i ubistava. Rusija želi upravo ovakvu vrstu terora i razvlači ovaj rat. Bez pritiska na agresora, mir je nemoguć.

🚨🚨🚨 BREAKING: The moment a ballistic missile hit the center of Sumy



Preliminary reports suggest it hit a trolleybus. pic.twitter.com/4c0sn3vlJe — NEXTA (@nexta_tv) 13. април 2025.

„Pregovori nikada nisu zaustavili balističke rakete i avio-bombe“, rekao je Zelenski. „Potreban nam je odnos prema Rusiji kakav terorista zaslužuje."

Autor: D.B.