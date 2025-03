VELIKI NAPAD NA ODESU: Rusi napali dronovima, grad u plamenu! (VIDEO)

Odesa gori. Ruski dronovi napadaju civilne ciljeve u gradu, ima povređenih, rekao je šef kabineta ukrajinskog predsednika Andrij Jermak.

Rusija je večeras snažno napala Odesu.

Šef kabineta ukrajinskog predsednika Andrij Jermak rekao je da su Rusi bespilotnim letelicama napali luku Odesa u Odeskoj oblasti na jugozapadu Ukrajine, prenosi Skaj njuz.

