Masovni ruski napad dronovima Šahid na Krivi Rih, rodni grad ukrajinskog predsednika Zelenskog.

Krivi Rih u Dnjipropetrovskoj oblasti, rodni grad ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, bio je noćas meta velikog ruskog napada dronovima.

Oleksandr Vilkul, šef Gradskog veća odbrane, objavio je da je odjeknula serija eksplozija.

- Masovni napada dronovima Šahid na Krivi Rih. Zabeleženo najmanje 15 eksplozija - naveo je Vilkul.

Ruska raketa pogodila hotel u Krivom Rihu, roidnom gradu ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog Foto: screenshot X/KyivPost, EPA/State Emergency Service Handou

RBK Ukrajina prenosi da je on naveo da su hitne službe upućene na mesta napada i da još uvek nema detalja o posledicama ruskih vazdušnih udara.

Several fires have already broken out in Kryvyi Rih following Russian drone strikes.



The attack is ongoing. pic.twitter.com/l5zpNYvnJo