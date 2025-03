RUSI RAZORILI RODNI GRAD ZELENSKOG! Rakete pogodile hotel, horor snimci sa lica mesta: Raste broj mrtvih i ranjenih! (FOTO+VIDEO)

Ruska raketa pogodila je kasno sinoć hotel u Krivom Rog, rodnom gradu ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, pri čemu je stradalo četvoro ljudi i ranjeno 30 osoba, među kojima i jedno dete.

Načelnik Oblasne vojne uprave Sergej Lisak saopštio je na Telegramu da se povređenima pruža sva potrebna medicinska pomoć, preneo je Ukrinform.

Oleksandr Vilkul, šef gradske vojne uprave, napisao je na Telegramu da je 20 ranjenih u teškom stanju, a spasilačke ekipe su dugo posle ponoći nastavile rad na izvlačenju preživelih.

14 ljudi spaseno iz ruševina hotela

At least two civilians were killed after Russian missiles struck a busy hotel in Kryvyi Rih. The death toll may rise.



Is this what Russia’s “strong signals” of interest in peace look like? pic.twitter.com/Zn4wvKVGaj — KyivPost (@KyivPost) 05. март 2025.

Oni su objavili snimke na kojima se vide spasilačke ekipe koje kopaju po ostacima petospratne zgrade.

Iznad ruševine hotela nadvija se dim, nijedno staklo na zgradi nije ostalo čitavo.

Dovezena je i dizalica kako bi spasioci doprli do viših delova zgrade.

Russian missiles are hitting a civilian target in Kryvyi Rih right now.



Civilians may be trapped under the rubble. Rescuers have rushed to the scene. pic.twitter.com/argwbI4bqy — KyivPost (@KyivPost) 05. март 2025.

Na društvenim mrežama pojavio se i snimak na kojima su prikazani trenuci neposredno nakon udara rakete i na kojem se vidi zastrašujuća vatrena pečurka koja se diže iznad hotela.

Ruske trupe su juče izvele raketni napad na civilnu infrastrukturu Krivog Roga, pri čemu je oštećen hotel, a na mestu nesreće i dalje traju hitne i spasilačke akcije.

Wounded civilians pulled from the rubble after a Russian missile shattered the “Central” hotel in Kryvyi Rih.



Rescue efforts are ongoing. pic.twitter.com/sqN24cCbxc — KyivPost (@KyivPost) 05. март 2025.

Vazduhoplovstvo Oružanih snaga Ukrajine pre toga je upozorilo na upotrebu balističkog naoružanja Rusije.

Autor: Iva Besarabić