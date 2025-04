PUTINOV KRVAVI NAPAD U CIK ZORE! Veliki broj mrtvih u Kijevu, ljude izvlače iz ruševina! Ovakav udar se ne pamti (VIDEO)

Ukrajinska PVO delovala je rano jutros u glavnom gradu Ukrajine, Kijevu, protiv kombinovanog ruskog napada bespilotnim letelicama i projektilima.

Rojters navodi da su svedoci videli niz glasnih eksplozija.

Prema prvim informacijama, poginulo je 9 osoba, a povređene su 63, od kojih je 42 hospitalizoano, među njima šestoro dece.

Došlo je do urušavanja stambenih zgrada, a u toku su potrage za ljudima pod ruševinama.

“Peace-loving” Russians just attacked the capital of Ukraine with Shahed drones.



A fire broke out in a residential building in the Svyatoshynskyi district. People are trapped under the rubble. Rescuers and medics are working at the scene.



There are also fires in… pic.twitter.com/voAxj1EhSe