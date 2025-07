RUSKO LOGISTIČKO ČVORIŠTE GUTA VATRA! Zastrašujući napad Ukrajinaca pod okriljem noći, gori Putinova tehnika! (VIDEO)

Ukrajina je izvela napad bespilotnim letelicama na rusko logističko čvorište u Luganskoj oblasti.

Rusko logističko čvorište u okupiranoj Luganskoj oblasti gori, javljaju ukrajinski mediji i dodaju da je tokom noći prijavljen napad na tu oblast bespilotnim letelicama.

"Ruska logistika u privremeno okupiranom Lugansku gori", rekao je šef centra za dezinformacije Andrij Kovalenko.

O napadu bespilotnih letelica izveštali su lokalni mediji, objavljujući snimak na kom se vidi zapaljeno logističko čvorište i zvuk bespilotnih letelica.

Ruski državni mediji izvestili su da je preko 20 bespilotnih letelica letelo iznad Luganske oblasti, pozivajući se na ruske posrednike u regionu.

Ukrajinska vojska redovno napada vojne ciljeve na teritorijama pod ruskom okupacijom i duboko u Rusiji u pokušaju da umanji borbenu moć Moskve dok nastavlja rat protiv Ukrajine, saopštavaju ukrajinski mediji.

🇷🇺 And now, massive drone attacks on Lugansk City. https://t.co/ScyUzs9VvG pic.twitter.com/rbpUiwVjTx