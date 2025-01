NAPADNUTA RUSIJA! STRAHOVIT UDAR UKRAJINACA! Rusko skladište municije i dronova u plamenu! Neptunom razorili objekat koji bukti! (VIDEO)

Ukrajina je tokom noći napala rusko skladište municije i izviđačkih bespilotnih letelica koristeći raketu Neptun domaće proizvodnje, rekao je izvor u Službi bezbednosti Ukrajine (SBU).

Prema izvoru, napad u blizini sela Čaltir u ruskoj Rostovskoj oblasti izveli su pripadnici SBU i ukrajinska mornarica.

U početku su ukrajinske bespilotne letelice navodno "preopteretile" rusku protivvazdušnu odbranu, a ubrzo nakon toga je raketa Neptunpogodila lokaciju, rekao je izvor.

Snimci objavljeni na društvenim mrežama pokazuju trenutak eksplozije u Rostovskoj oblasti i visok stub dima koji se diže iznad naselja.

Ranije 10. januara, lokalne vlasti i ruski nezavisni mediji javili su da su ukrajinske bespilotne letelice napale više ruskih oblasti tokom noći, izazvavši velike požare u Lenjingradskoj i Rostovskoj oblasti.

Neptun je ukrajinska protivbrodska raketa domaće proizvodnje koja se lansira sa zemlje sa maksimalnim dometom od 300 kilometara.

Ukrajinske snage su navodno koristile rakete Neptun da unište ruski sistem protivvazdušne odbrane S-400 Trijumf 14. septembra i potopile ruski crnomorski brod "Moskva" u aprilu 2022. godine.

Ukrajinske bespilotne letelice dugog dometa gađale su 25. decembra skladište municije na vojnom poligonu Kadamovski, rekao je izvor iz SBU za Kijev independent.

A Ukrainian long-range Neptune missile hit a military depot in the Rostov region. First, SSU drones overwhelmed Russian air defense. Then a long-range Neptune missile was launched at the Russian military facility. pic.twitter.com/evaQnl5jKd

Dan kasnije, ukrajinski Centar za strateške komunikacije (Stratkom) izvestio je da su ukrajinske snage pogodile fabriku u Rostovskoj oblasti koja proizvodi čvrsto gorivo za balističke rakete.

Ukrajinske snage napale su komandno mesto ruske vojske u Svitlodarsku u Donjeckoj oblasti koju je osvojila Rusija, izvestio je 10. januara Generalštab Oružanih snaga Ukrajine.

U objavi na Fejsbuku, vojska je saopštila da je "uspešan pogodak" bio usmeren na 3. armijski korpus ruske vojske.

Svitlodarsk se nalazi na oko 30 kilometara jugoistočno od Bahmuta, a ruske snage su ga zauzele u maju 2022. godine.

🚀💥The SBU and the Navy of the Armed Forces of Ukraine destroyed a warehouse of Russian drones in the Rostov region.



On the night of January 10, Ukrainian drones and a Neptune missile struck a warehouse with ammunition and reconnaissance drones near the village of Chaltyr.… pic.twitter.com/nWwInu1M8l