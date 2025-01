NAPADNUTA RUSIJA! Ključni strateški objekat u plamenu! Ukrajinci izveli noćni udar bespilotnim letelicama: Ovim će dodatno oslabiti rusku vojsku?

Guverner Rjazanjske oblasti Pavlo Malkov potvrdio je da ruske jedinice protivvazdušne odbrane odbijaju napad dronova u regionu.

Prijavljeni napad dolazi dve noći nakon što su Služba bezbednosti Ukrajine (SBU) i ukrajinske snage za specijalne operacije (SOS) 24. januara pokrenule zajednički napad na rafineriju nafte u gradu Rjazanju.

Meštani su prijavili zvukove eksplozija i pokušaj napada dronom na rafineriju nešto pre 1 sat posle ponoći 26. januara, javio je ruski Telegram novinski kanal Astra.

Andrij Kovalenko, šef za borbu protiv dezinformacija u ukrajinskom Savetu za nacionalnu bezbednost i odbranu, objavio je video na svom zvaničnom Telegram kanalu koji navodno prikazuje požar u rafineriji nakon što su je pogodile bespilotne letelice.

Astra je potvrdila da su video snimci požara koji kruže internetom snimljeni na lokaciji rafinerije, ali je navela da je zbog vremena napada teško utvrditi da li je požar izazvan novim udarom ili napadom koji je prethodno izvršen 24. januara.

Rafinerija nafte Rjazanj, jedna je od najvećih u Rusiji, ima kapacitet da preradi 17 miliona tona nafte godišnje. Profit od proizvodnje fosilnih goriva finansira rusku vojsku, a Ukrajinasmatra da su postrojenja naftne industrije validni vojni ciljevi.

Rjazanj se nalazi otprilike 500 kilometara severno od ukrajinske granice. Ukrajinske snage su gađale rafineriju u nekoliko prethodnih napada. Izvor SBU rekao je da su najmanje tri naftna skladišta i rafinerija zapaljene u napadu 24. januara.

Ukraine launched a mass drone attack deep into Russian territory last night. According to footage from social media, an oil refinery in Ryazan is on fire. The Telegram channel Astra reported that the refinery is "no more." Wishing a lovely Friday to all good people. pic.twitter.com/R7zu8xkWE5