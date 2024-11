VELIKI RUSKI NAPAD NA KIJEV, ODJEKUJU EKSPLOZIJE! Ambasada SAD zatvorena

Jedinice protivvazdušne odbrane (PVO) Ukrajine pokušavaju da odbiju vazdušni napad koji je Rusija rano jutros pokrenula na ukrajinsku prestonicu Kijev.

Skaj njuz prenosi da je to saopštila vojna uprava Kijeva.

Prema svedočenjima očevidaca za Rojters, prestonicom Ukrajine odjeknulo je više eksplozija.

Navodi se da one zvuče kao dejstva PVO.

Američka ambasada u Kijevu privremeno je danas zatvorena zbog ''konkretnih informacija o potencijalnom značajnom vazdušnom napadu'' u toku dana, saopštio je Stejt department.

''Iz predostrožnosti, ambasada će biti zatvorena, a zaposlenima ambasade je naloženo da se sklone na sigurno. Ambasada SAD preporučuje građanima SAD da budu spremni da se odmah sklone u slučaju da se objavi vazdušna uzbuna“, navodi se u saopštenju, prenosi Skaj njuz.

Ukraine: The U.S. Embassy in Kyiv received specific information of a potential significant air attack on Nov 20. The Embassy will be closed and recommends U.S. citizens be prepared to immediately shelter in the event an air alert is announced. https://t.co/ah0bpDfULK pic.twitter.com/m8cWXCXT2V