Masovni udar na Rusiju: Postrojenja u plamenu i 800 kilometara od fronta, napadnuta i nuklearka

Rano jutros ruski su mediji i zvaničnici izvestili da je među ciljevima masovnog ukrajinskog napada na naftna i energetska postrojenja u Rusiji bila i nuklearna elektrana u Smolensku.

Guverner regije Smolensk, Vasilij Anohin, putem Telegrama potvrdio je da je sistem protivvazdušne odbrane uništio dron koji je pokušao da napadne elektranu koja je najveći energetski kompleks na severozapadu Rusije. Iz elektrane su izvestili da proizvodnja električne energije nije bila poremećena.

Ukrajinci izveli masovni udar na Rusiju

Prema informacijama ruskog Ministarstva odbrane, u napadima na zapadnu Rusiju učestvovale su 104 ukrajinske bespilotne letelice, od kojih je 11 uništeno iznad regije Smolensk.

Ukupno su ruski protivvazdušni sistemi oborili bespilotne letelice u devet regija, pri čemu je gotovo polovina napada uništena iznad Kurska, gde ruske snage nastoje da oslobode nekoliko sela od ukrajinskih trupa.

🛢️/1. Just now. Russian oil refinery in Kstovo, region of Russia, was targeted by Ukrainian kamikaze drones. The oil refinery is located 800km from the frontline.



The oil refinery in Kstovo is the 4th most powerful in Russia. With a processing capacity of 17 million tons per… pic.twitter.com/jDMByss2Nj