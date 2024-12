RUSIJA ŽESTOKO NAPALA KIJEV NAKON PUTINOVOG POZIVA NA DVOBOJ! Masovni udari balističkim projektilima, vatra svuda! (VIDEO)

Rusija je rano jutros pokrenula seriju raketnih napada na Kijev, izazvavši žrtve i štetu širom ukrajinske prestonice.

Kijev indipendent prenosi navode izveštača sa terena da su višestruke eksplozije zabeležene u glavnom gradu oko sedam sati po lokalnom vremenu.

Gradonačelnik Vitalij Kličko je objavio da protivvazdušna odbrana (PVO) dejstvuje nad Kijevom.

On je naveo da su ostaci rakete koja je pala u Holosivskom distriktu zapalili pet automobila.

Najmanje dvoje ljudi je hospitalizovano zbog povreda zadobijenih okom napada.

Navodi se da su požari izbili i u Solomjanskom i Ševčenkivskom distriktu, gde su upućene kijevske hitne službe.

Vojna uprava ukrajinske prestonice je saopštila da je u Dnjipro distriktu oštećena nedovršena zgrada.

Vazduhoplovne snage Ukrajine su malo pre početka ruskog napada upozorile da su borbeni avioni MiG-31, koji nose hipersonične rakete Kinžal, poleteli iz baza u Rusiji.

Napad je izvršen dan nakon što je ruski predsednik Vladimir Putin predložio "eksperiment" nad zapadnim PVO sistemima koji štite glavni grad Ukrajine time što bi Moskva lansirala balističku raketu srednjeg dometa Orešnik na Kijev.

U objavi na društvenoj mreži X Kijev post navodi da su ruske balsitičke rakete za metu imale više područja u prestonici.

Massive explosions in Kyiv at this hour, with Russian ballistic missiles targeting several areas of the city.



Russians bringing their culture to the civilized world for the holidays. pic.twitter.com/K4hLZ40zzW