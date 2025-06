STRAHOVIT UDARAC UKRAJINACA! Dronovima napali ruski vojni aerodrom! Naneta OGROMNA šteta Rusima! Helikopteri bukte u plamenu! (VIDEO)

U napadu je naneta velika šteta na borbenim letelicama

U sklopu svoje kontinuirane kampanje za neutralisanje ruske nadmoći u vazduhu, Služba bezbednosti Ukrajine (SBU) uništila je tri helikoptera, mesec dana nakon Operacije "Paukova mreža".

Tokom noći između 27. i 28. juna, Služba bezbednosti Ukrajine (SBU) izvela je napad dronovima na vojni aerodrom Kirovske, koji se nalazi na okupiranom Krimu, saopštila je SBU na svom Telegram kanalu.

Kao rezultat napada uništena su tri ruska helikoptera – Mi-8, Mi-26 i Mi-28 – kao i samohodni protivvazdušni raketno-topovski sistem Pancir-S1.

Prema saopštenju, u napadu je naneta šteta na borbenim letelicama, sistemima protivvazdušne odbrane, skladištima municije, kao i izviđačkim i udarnim bespilotnim letelicama. U ranim jutarnjim časovima zabeležene su sekundarne detonacije na aerodromu.

