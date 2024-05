PRVI SNIMCI NAPADA NA KRIM: Aerodrom u PLAMENU, Ukrajina koristila RAKETE koje im je isporučila Amerika! (VIDEO)

Ukrajina je upotrebila rakete dobijene od Sjedinjenih Američkih Država u napadu koji je izazvao požare u ruskoj vojnoj vazdušnoj bazi na Krimu.

Američki državni sekretera Entoni Blinken je tokom iznenadne posete Kijevu u utorak rekao da su američki projektili ATACMS deo novoisporučenog oružja koje je već "na prvim linijama".

"Telegram" kanal "Astra" objavio je snimke plamena na aerodromu Belbek u blizini grada Sevastopolja nakon napada koji se dogodio u noći na utorak, preneo je "Njuzvik". Ruski državni mediji su izvestili da su ruski PVO sistemi uništili 10 operativno-taktičkih projektila ATACMS nad poluostrvom Krim, koje je unazad sve više na meti ukrajinskih napada.

Tonight, Ukrainian forces reportedly carried out a massive missile strike on Belbek Airbase in Russian occupied Crimea, utilizing MGM-140 ATACMS tactical ballistic missiles. Russian sources report numerous explosions in the area. pic.twitter.com/aM3w2K5ak9

Kako je saopštilo rusko Ministarstvo odbrane, njihove vazduhoplovne snage su odbile vazdušni napad Ukrajine na Sevastopolj, a sistemi PVO su iznad Krima oborili 10 balističkih raketa.

''Protekle noći, broj pokušaja kijevskog režima da izvrši terorističke napade korišćenjem američkih operativno-taktičkih raketa ATACMS, francuskih vođenih bombi HAMMER, američkih antiradarskih raketa HARM, raketa velikog kalibra i bespilotnih letelica tipa avion zaustavljeni su ciljevi na teritoriji Ruske Federacije, navedeno je u saopštenju.

Ukraine strikes ATACMS missiles at military airfield in Crimea



On the night of May 15, Ukraine launched a massive missile attack on Crimea. The main target was the Belbek military airfield near Sevastopol, where the 38th fighter aviation regiment of the 4th Guards Air… pic.twitter.com/XY3924wN3Y