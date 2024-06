Prvi napad Ukrajinaca na Rusiju američkim oružjem! Odzvanjaju ekplozije, ovaj grad je meta

Ukrajina je u subotu 1. juna 2024. godine po prvi put od početka rata upotrebila američke rakete lansirane iz samohodnog višecevnog raketnog sistema M142 HIMARS.

Na snimcima je prikazano lansiranje najmanje osam raketa sa M142 HIMARS na ciljeve južno od Volčanska, a zatim delovanje ruske PVO.

Eksplozije su se videle i čule iznad grada Belgoroda.

Napad se desio otprilike 24 sata nakon što su SAD odobrile upotrebu oružja koje je isporučilo SAD protiv ruskih ciljeva u toj oblasti.

Udar je bio kombinovani napad, četiri rakete tipa M31A1 HE i četiri rakete tipa M30A1 sa kasetnom bojevom glavom. Interval lansiranja između osam projektila bio je dva minuta.

#Russia 🇷🇺 BREAKING: Russian channels are reporting a large scale attack on military targets in the #Belgorod region tonight.



This comes after the Americans have greenlight to the Ukrainians to strike across the border. pic.twitter.com/wRMWogZGt4