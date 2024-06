Prvi napad Himars na Kursku oblast u Rusiji! Ukrajinci ispalili dve američe rakete dugog dometa, uništena zgrada FSB

Ukrajinska vojska je prvi put upotrebila raketne sisteme HIMARS za napad na Kursku oblast u Rusiji.

Kijev post prenosi navode ruskog medija Astra da je u tom napadu delimično uništena zgrada lokalne ispostave Federalne službe bezbednosti (FSB) Rusije.

Prema izvorima Astre, ukrajinske snage su u subotu 22. juna lansirale dve rakete iz sistema HIMARS na vojne mete u blizini mesta Mirnji u Sužanskom rejonu i kod mesta Dovgi Bumi u Belovskom rejonu.

Navodi se da su obe rakete oborene, a da su ostaci projektila izazvali delimično uništenje pogranične službe FSB u mestu Suža.

Astra je objavila da je tom prilikom ranjen oficir FSB i oštećena su dva automobila.

Navodi se da je nakon napada lokalno stanovništvo ostalo bez struje.

Kijev post podseća na tekst AP od 22. juna u kojem je citirana izjava general poručnika Ivana Havriljuka, prvog zamenika ministra odbrane Ukrajine, da je američka dozvola Kijevu da napada teritoriju Rusije oružjem dobijenim od SAD omela planove Kremlja da iskoristi 90.000 ruskih vojnika za novu ofanzivu u Harkovskoj oblasti.

Američka agencija je objavila da je sve gora situacija sa kojom su se Ukrajinci suočili na frontu primorala Vašington da Kijevu da to odobrenje.

The Armed Forces of Ukraine used HIMARS for the first time in the Kursk region. The building of the Federal Security Service of Russia was damaged. pic.twitter.com/lueiO3uL2B