Najbogatiji čovek na planeti 'skinuo kapu' Srbinu! Kakav gest - Ilon Mask čestitao Novaku i okačio SRPSKU ZASTAVU!

Na izuzetno emotivnu objavu srpskog tenisera Novaka Đokovića nije ostao imun ni vlasnik društvene mreže "X" i najbogatiji čovek na planeti - Ilon Mask.

Nakon osvajanja zlatne medalje na Olimpijskim igrama u Parizu Đoković je dirljivom porukom oduševio ljubitelje sporta širom planete.

- Nikad nisam mogao da odustanem od sna o osvajanju ove zlatne medalje, kao što narod u Srbiji nikada nije odustao od mene. Zajedno, verovali smo u nemoguće. Iako sam ja taj koji drži ovu medalju, želim da svaki Srbin zna da pripada svima nama - napisao je Đoković na Instagramu, pa dodao:

I could never give up on the dream of winning this gold medal, just as the people of Serbia have never given up on me. Together, we believed in the impossible. While I may be the one holding this medal, I want every Serbian to know that it belongs to all of us.



Representing our… pic.twitter.com/m6GMFR4fnQ