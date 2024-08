KRAJ I ZA SRPSKE KOŠARKAŠICE! Lavice doživele KATASTROFU u četvrtfinalu! Australijanke osvetile svoje košarkaše!

Kraj za "lavice"! Košarkašice Srbije nisu uspele da naprave novo čudo i izbore plasman u polufinale Olimpijskih igara u Parizu.

Izabranice selektorke Marine Maljković u četvrtfinalu su doživele ubedljiv poraz od favorizovane Australije (67:85) i tako završile učešće na Olimpijskim igrama u prestonici Francuske.

Od samog starta Australija je jasno stavila do znanja da nema nameru da ponovi grešku iz Rija, kada je potcenila Srbiju i doživela šokantnu eliminaciju u četvrtfinalu. Krenule su Australijanke jako od starta, sjajno šutirale za tri poena i zahvaljujući Melburn i Smit na poluvreme otišle sa, ispostaviće se, nedostižnih +16.

Pokušale su naše devojke u nastavku meča da se vrate, ali Australijanke nisu poklekle. Smit i Melburn poigravale su se sa našom odbranom i u drugom poluvremenu, donele ogromnu prednost Australiji, koja je na kraju rutinski odradila posao protiv Srbije.

Naše devojke pakuju kofere i vraćaju se kući, a Australijanke čeka najteži mogući izazov u polufinalu, okršaj sa prvim favoritom za zlato - selekcijom Sjedinjenih Američkih Država.

Najefikasnija u našoj ekipi bila je Jovana Nogić sa 17 postignutih poena (2/5 šut za tri), Anđela Dugalić ubacila je 14 poena, a dvocifren učinak imala je Ivana Raca koja je meč završila sa 10 postignutih poena.

Najbolja u protivničkom timu bila je sjajna Alina Smit koja je imala dabl-dabl učinak na ovom meču - 22 poena i 13 skokova. Pratila ju je sjajno Džejd Melburn sa 18 poena uz šut za tri 2/3.

KRAJ! Srbija je završila učešće na Olimpijskim igrama u Parizu. Naše devojke doživele su ubedljiv poraz od Australije! Srbija - Australija 67:85.

39. minut - 65:84 za Australiju - Pogađa Jovana Nogić uz faul i koristi dodatno bacanje!

39. minut - Sve je ovde gotovo, čeka se kraj utakmice!

38. minut - Suze u očima Nevene Jovanović i Saše Čađo.

37. minut - Kompletnu petorku promenila je Marina Maljković.

37. minut - 60:82 vodi Australija - Rutinski Australijanke privode utakmicu kraju!

36. minut - 59:79 vodi Australija - Trojka Nevene Jovanović, ali uzvraća Smit!

36. minut - 56:77 vodi Australija - Pokla je odbrana Srbije, Džordž je ostala sama na ziceru!

34. minut - 56:75 vodi Australija - Nova trojka Srbije! Jovana Nogić smanjuje zaostatak. Australija traži tajm-aut.

33. minut - 53:75 vodi Australija - Trojka Džordž, ali uzvraća Anđela Dugalić.

31. minut - 50:72 vodi Australija - Poeni Ivane Race na startu poslednje deonice.

Kraj treće četvrtine, Srbija - Australija 48:72.

30. minut - 45:72 vodi Australija - Mlada Melburn ne promašuje sa linije penala na ovim Olimpijskim igrama. Nezaustavljiva je!

30. minut - 45:70 vodi Australija - Konačno dobra odbrana Srbije.

28. minut - 39:67 vodi Australija - Neverovatna serija, nova trojka za Australiju! Nemoćne su naše devojke na ovoj utakmici!

27. minut - 39:62 vodi Australija - Kakva partija Melburn! Novi poeni za veliku prednost Australije.

25. minut - 39:60 vodi Australija - Srbiji preti katastrofa! Melburn pogađa novu trojku! Dominacija naših rivalki!

25. minut - 39:57 vodi Australija - Ponovo Smit! Pogađa uz faul i koristi bacanje! Neverovatne greške pravi Srbija! Simit već ima 18 postignutih poena.

24. minut -39:54 vodi Australija - Katastrofalna reakcija Srbije u odbrani, kažnjavaju to iskusne Australijanke.

23. minut - 39:52 vodi Australija - Nažalost, sjajna Smit prekida nalet našeg tima.

23. minut - 39:50 vodi Australija - Serija naše reprezentacije! Anđela Dugalić je bila precizna!

22. minut - 37:50 vodi Australija - Nogić je sjajno otvorila drugo pluvreme. Pet vezanih poena za našu reprezentativku!

21. minut - 35:50 vodi Australija. Smit pogađa za dva, ali Jovana Nogić ubacuje trojku i smanjuje zaostatak.

Druga četvrtina:

20. minut - 32:48 - ogromnih +16 ima Australija.

19. minut - 30:46 za Australiju - Raste prednost Australijanki, Džordž je iskoristila oba slobodna bacanja.

18. minut - 30:44 za Australiju - Nezaustavljiva je Melburn na ovom meču, težak šut, pa sjajan prodor i Australija ima ponovo +15.

17. minut - 30:40 za Australiju - Saša Čađo pogađa trojku, naše devojke smanjuju zaostatak!

17. minut - 27:40 za Australiju - Jovana Nogić je bila precizna, novi tajm-aut.

16. minut - 20:45 vodi Australija! Naše devojke u ozbiljnom problemu.

15. minut - Peta trojka za Australiju, ogromna prednost 25:39.

14. minut - Konačno poeni za Srbiju. Dugulić prekida seriju Australije.

14. minut - Novi poeni za Australiju, Marina je prinuđena da zatraži tajm-aut.

13. minut - Šteta! Ne koristimo dva napada zaredom. Australijanke to kažnjavaju trojkom, ponovo je Melburn bila precizna 23:34. 4/6 šutiraju trojke.

12. minut - Imala je Australija +12, ali Srbija mini serijom uspeva da smanji zaostatak - 23:31.

11. minut - Loše je počelo. Smit pravi ozbiljne probleme našim devojkama. Pogodila je uz faul i iskoristila dodatno bacanje. Prvi put imaju dvocifrenu prednost (29:19).

Kraj prve četvrtine, Srbija - Australija 19:26

Prva četvrtina

10. minut - Raspoložena Ivana Raca smanjuje zaostatak!

10. minut - Nova trojka za Australijanke, Melburn je bila precizna 17:26.

10. minut - Džordž sa linije penala vodi Australiju na +8, ali Raca ekspresno uzvraća sa druge strane!

9. minut - Sjajna reakcija nakon tajm-auta, Raca pogađa za dva i smanjuje zaostatak 15:21.

8. minut 13:21 vodi Australija - Nova trojka za Australiju, Marina je prinuđena da zatraži tajm-aut.

8. minut - 13:18 za Australiju - Džordž iz teške pozicije pogađa za dva, ponovo Australija ima +5.

7. minut - 13:16 za Australiju. Dragana Stanković se sjajno snašla u protivničkom reketu. Kakva borba od samog starta.

6. minut - Smit pogađa uz faul i koristi dodatno bacanje, Australija ponovo ima pet poena prednosti.

6. minut - Srbija smanjuje zaostatak! Prva trojka Ivon Anderson.

5. minut - Australija vodi 13:5 - Ivon Anderson smanjuje zaostatak, ali Vitkom u narednom napadu pogađa trojku za najveću prednost Australije.

4. minut - Tri promašena šuta Tine Krajišnik, nervozna je naša kapitenka na startu meča.

3. minut - 10:6 vodi Australija - Lagani poeni za Smit, Australija ima +4!

2. minut - Žestoka borba od samog starta.

UTAKMICA JE POČELA! IDEMO, DEVOJKE!

Kapitenka Tina Krajišnik pustila je suzu tokom intoniranja himne "Bože pravde"! Kakva emocija!

10.50 - Utakmica uskoro počinje!

Izabranice selektorke Marine Maljković spremne su da naprave čudo, poput onog u Riju 2016. godine, kada su u četvrtfinalu savladale favorizovane Australijanke.

Zadatak neće biti nimalo lak, Australija je silno motivisana da konačno preskoči stepenik na kom se saplitala i na prošlim i na pretprošlim Olimpijskim igrama. Naime, i u Riju i u Tokiju Australijanke su doživele eliminaciju u četvrtfinalu.

Obe ekipe su u grupnoj fazi ostvarile skor 2-1 i zavšile su na drugoj poziciji i sada će se međusobno boriti za plasman u polufinale.

Naše košarkašice su u grupnoj fazi pobedile Portoriko i Kinu, dok su poražene od Španije. Sa druge strane, Australijanke su u prvom kolu doživele šokantan poraz od Nigerije, a zatim su savladale Kanadu i Francusku.

