'Bila sam na večeri sa Viktorijom Bekam i morala sam ovo da je pitam' Jelena Đoković nikad neće zaboraviti njen odgovor

Jelena Đoković, kao supruga najboljeg tenisera, imala je prilike da bude u društvu najvećih svetskih zvezda iz svih sfera javnog života. Međutim, jednu večeru sa Viktorijiom i Dejvidom Bekamo nikad neće zaboraviti.

Naime, na početku majčinstva je prolazila kroz krizu i anksioznost zbog nerešenih pitanja kako da sačuva decu i porodicu od pritiska javnosti. Imala je veliku potrebu da svoje naslednika zaštiti od medija i tereta koji nosi slava njihovog oca. A kako su Bekamovi prolazili kroz slične situacije, potražila je savet od čuvene modne kreatorke.

Nezavisno od države u kojoj Novak igra, cela porodica Đoković je redovno na tapeti paparaca i novinara, što u velikoj meri otežava njihovo opušteno i bezbrižno detinjstvo.

Ona je ispričala da je odgovore na pitanja i pomoć potražila od para koji je medijski linč neopisivih razmera osetio na svojoj koži. Pored neobuzdanih britanskih paparaca, Bekamovi su preživeli i pretnje o otmici njihovog sina.

„Tragam za odgovorom, nemam koga da pitam u našem okruženju nema neko slično iskustvo. Igrom prilika, pre možda je to bilo šest godina, smo bili na večeri sa Dejvidom i Viktorijom Bekom i ja sam došla sa pitanjem: „Kako vi podnosite ovu slavu i taj život? Imate četvoro dece“.

A onda je dobila vrlo jednostavan odgovor u samo par reči koji je rekao mnogo toga.

Ja sam tada baš bila i anksiozna, sa tom potrebom da ih zaštitim. Dejvid i Viktorija su to samo prihvatili, rekli su: „Pa dobro, moraš da uzmeš to kao realnost“. Neki ljudi se prilagode tome. Primetila sam da su i oni prošli kroz te anksiozne momente, dakle mislim da je prirodno za svakog roditelja, bez obzira na to da li je njegov tata poznata ličnost ili ne. Roditelji žele da zaštite dete od bilo čega i neke stvari možemo da sprečimo, a neke, nažalost, ne možemo - rekla je Jelena.

Ne krije da se nekada oseća kao da je izdala svoju decu.

I ja sam u svakodnevnom prihvatanju situacija koje su mi nametnute ovom ulogom. Neke mnogo teže prihvatam nego druge i često se osećam kao da sam izdala svoju decu time što sam ih izložila brojnim ljudima koji slikaju, koji ih procenjuju. Kod nas ni rođendani ni slave ni krštenja ni ništa ne može da prođe bez nekoga ko to snima“, zaključila je.

