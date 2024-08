DRAMATIČNA SCENA U PARIZU! Svetski rekorder posle STRAVIČNOG PADA izgubio svest i završio na nosilima! (VIDEO)

Svetski rekorder u trci sa preponama, Lameča Girma iz Etiopije, završio je u bolnici nakon stravičnog pada koji je doživeo tokom trke na 3000 metara na Olimpijskim igrama u Parizu.



Nesrećni Girma je zapeo za preponu, izgubio kontrolu i udario glavom o pod i u momentu izgubio svest. Odmah mu je ukazana lekarska pomoć. Stavljena mu je kragna i na nosilima je iznet sa staze i hitno prebačen u bolnicu u Parizu.

This might be it for Euge. Paycheck on Lamecha Girma in the fkn steeplechase. Don’t even ask why. Half a lap left buddy about to kick it and secure the win and just gets fkn knocked out cold. Slumped. No movement. Just fell to my knees at work. Boss asking if I need to go home. pic.twitter.com/33Vapj8xtG