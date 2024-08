Orlovi posle bronzane medalje ponovili legendarnu fotografiju drim-tima (FOTO)

Košarkaši Srbije osvojili su 3. mesto na Olimpijskim igrama, pošto su u meču za bronzanu medalju bili bolji od Nemačke i slavili rezultatom 93:83.

Posle ovog susreta Orlovi su se slikali na stepeništu ispred dvorane i ovekovečili trenutak za istoriju.

Vredi napomenuti da je identičnu fotografiju napravio i američki drim-tim pred duel sa našom selekcijom.

U tom meču Srbija je tokom većeg dela bila bolji rival, ali je u odlučujućim trenucima stala i dozvolila Amerikancima da slave sa 95:91.

