Oglasio se i Miško Ražnatović! Čestitao Srbiji na medalji, pa poručio: Ovo je 'zlatna' bronza, veliko bravo!

Srbija je došla do neverovatnog rezultata na Olimpijskim igrama u Parizu, gde su osvojili bronzanu medalju pobedom protiv Nemačke od 93:83. Orlovi su tako došli do još jedne medalje, nakon što su pre godinu dana osvojili srebro na Mundobasketu.

Tada je Srbija poražena od Nemačke u finalu, ali sada su uloge bile drugačije. Orlovi su bili ti koji su vodili glavnu reč i došli su do medalje.

Nakon ovog uspeha, javio se i čuveni košarkaški menadžer Miško Ražnatović.

On je čestitao celom timu.

- Čestitam na neverovatnom uspehu i fantastičnim mečevima našem selektoru Pešiću, ostalom stafu, igračima i srpskoj košarci! Ovo je "zlatna" bronzana medalja. Posebno sam polaskan time što smo imali uticaj na karijere naših 10 od 12 košarkaša koji su predstavljali Srbiju.

A big congratulations for amazing success and fantastic matches to coach Pesic, staff, players and Serbia Basketball! Golden bronze medal! I am especially glad to have had various influence on the careers of 10 out of 12 greats that represented Serbia.#BeoBasket