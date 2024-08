Zaslužio je MVP nagradu na Olimpijskim igrama: Nikola Jokić ubedljivo najbolji poenter, skakač i asistent (FOTO)

Košarkaši Srbije pobedom u meču za treće mesto i bronzanom medaljom završili su Olimpijske igre.

Ostaje još jedna utakmica do kraja turnira, ona finalna između SAD i Francuske.

I dok traje dilema, ko će osvojiti zlato, čini se da nema dileme ko je MVP olimpijskog turnira. Jer, u svim statističkim parametrima na prvom mestu je Nikola Jokić.

Biće prava nepravda ukoliko Jokića ne prograse za najboljeg, jer je prvi u poenima, skokovima, asistencijama i osvojenim loptama.

😤🇷🇸 Nikola Jokic in the Olympics:



1st in points

1st in rebounds

1st in assists

1st in steals



Should he be named MVP of the tournament despite not making it to the final? pic.twitter.com/HDaHoDoZNB