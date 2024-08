LEBRON DŽEJMS JE MVP OLIMPIJSKIH IGARA U PARIZU! U idealnoj petorci SAMO JEDAN SRBIN (FOTO)

Srpski košarkaš Nikola Jokić nije osvojio MVP titulu na košarkaškom turniru Olimpijskih igara u Parizu.

Ona je pripala Amerikancu Lebronu Džejmsu!



Podsetimo, Jokić ušao je u istoriju Srbije! Na meču za olimpijsku bronzu protiv Nemačke Jokić je konačno uspeo da upiše tripl-dabl u dresu reprezentacije.

On je imao učinak od 19 poena, 12 skokova i 11 asistencija, indeks korisnosti mu je bio plus 36, a Srbija je stigla do bronze.

Na ovaj način Džoker je postao tek četvrti igrač u istoriji Olimpijskih igara koji je uspeo da upiše tripl-dabl, pre njega su to učinili samo Saša Belov, Lebron Džejms i Luka Dončić.

Nikola Jokić izabran je u idealan tim Olimpijskih igara.

Autor: Dubravka Bošković