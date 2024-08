Američka gimnastičarka Simon Bajls (27) je na ovogodišnjim Olimpijskim igrama u Parizu pokazala čudesnu moć. Ona se u prestonici Francuske okitila sa četiri medalje - tri izlatne i jednom srebrnom. A zbog jednog snimka sa Olimpijskih igara postala je i hit na mrežama.

Internetom kruži viralni snimak u trajanju od tri sekune, a koji pokazuje čudesnu Simon Bajls na Olimpijskim igrama u Parizu dok gleda u daljinu, a onda brzo okreće glavu prema kameri.

Mnogi korisnici društvene mreže X saglasni su da je njena reakcija presmešna. Ubrzo su počele da se ređaju šale i mimovi su bukvalno preplavili internet.

"Ovako se okrećem kad osetim miris fahita".

"Ja svaki put kad neko spomene Tejlor Svift".

me whenever someone mentions taylor swift pic.twitter.com/Sz0HlqQlIQ

"Kad moja žena počne da se pozdravlja na zabavi i čuje mene kako otvaram novo pivo".

When my wife is saying our goodbyes at the party and hears me crack a fresh beer

pic.twitter.com/5eMInTX9ag