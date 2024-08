Pešić: Ponosan sam na igrače, ovo je bio najbolji turnir u istoriji

Selektor reprezentacije Srbije Svetislav Pešić izjavio je danas u Beogradu da je ponosan na igrače posle osvajanja bronzane medalje na Olimpijskim igrama i istakao da je košarkaški turnir u Parizu bio najbolji u istoriji Igara.

Košarkaši Srbije su danas doputovali u Beograd. Srbija je osvojila bronzanu medalju na OI, pošto je juče pobedila Nemačku rezultatom 93:83.

"Zahvalio bih se svima na podršci u Parizu koju smo osetili od naših navijača i to je nešto što nas posebno raduje jer su to ljudi koji vole i poznaju košarku i ne žive samo od košarke već za košarku. To je za nas zadovoljstvo", rekao je Pešić na aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu.

On se potom javno zahvalio svim igračima.

"Nema velikog rezultata bez zajedničkog puta do tog rezultata. Taj cilj i taj put nije uvek lagan za velike stvari u sportu, potrebno je puno odricanja, nailazi se na puno prepreka da bi se stiglo do cilja. Mislim da je ekipa napravila jednu atmosferu, ne, atmosfera ne govorimo o tome, nego o zajedničkom putu do cilja. To je ekipa koja je generacijski građena, sedam ili osam igrača su iz iste generacije. Slučajnosti u vrhunskom sportu nema, to je generacija, koja je prošla sve selekcije", dodao je selektor Srbije.

Pešić je istakao da je ponosan na sve košarkaše.

"Ekipa sastavljena od iskustva, znanja i mladosti. Sa druge strane ja sam ponosan i mene čini to ponosnim. To je sreća jer sam radio s tim momcima, jer su oni napravili tako jedan balans između sebe da se nije znalo ko je tu najvažnije ko vodu nosi, a ko kosi. Ne verujem da se ovde više govori o individualnom kvalitetu košarkaša ili talentu, nego se radi o ogromnom mentalnom sklopu izdrižljivosti pre svega, jer te tri utakmice koje smo odigrali da to nikada nije bilo i nikad se neće ponoviti jer je turnir bio izazovan, dosta težak. Izazovan jer je to bio najbolji olimpijski turnir u istoriji", rekao je Pešić.

On je podsetio da je pre početka OI izjavio da postoji 10 reprezentacija koje su kandidati za medalje.

"Videli ste sve sa najboljim igračima iz sveta. Čak i 12 najboljih igrača Amerike su bili u Parizu, svi ostali NBA igrači i iz Evrolige, to je bio kvalitetan turnir. Bilo je nemoguće napraviti uspeh bez tog timskog duha i fokusa za svaku. Trebalo je izdržati to sve. Evo sad ja ovde moram javno da čestitam i da se zahvalim za to što su uradili i meni pomogli. Trudio sam se da pomognem njima sa kolegama, smatram da je to ogroman uspeh ne samo kad je rezultat i način kako smo mi završili ovo u Parizu", istakao je Pešić.

Autor: Dalibor Stankov