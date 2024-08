SRBIJA JE DOČEKALA SVOJE ŠAMPIONE: Heroji Olimpijskih igara ODALI TAJNE svog uspeha!

Ovo je uvertira pred svečani doček za sve naše olimpijce koji su se okitili odličjem, a biće održan ispred Starod dvora od 20 časova.

Srbija je dočekala svoje šampione. Vaterpolisti, Damir Mikec i Aleksandra Perišić sleteli su u Beograd, a obratili su se javnosti i otkrili tajne svog uspeha i dalje planove!

Damir Mikec:

Hvala svima na podršci. Igre su završene jer sam se ja sada zaista vratio iz Pariza.

Nedostajalo nam je iskustvo druženja iz sela. Nismo imali to u Tokiju zbog korone, sada smo bili daleko od Pariza, pa sam zato ostao nekoliko dana posle.

Hteo sam da ostanem i da ih bodrim. Da osetim atmosferu Pariza i Olimpijski igara. Počastvovan sam što sam nosio zastavu na zatvaranju Igara. Još uvek nemam taj osećaj da uz moje ide da sam osvajač zlatne medalje.

Petra Butalo Kovačić:

O suđenju!

Bilo je diskutabilno, da tako kažem. Gledale smo kako favortkinje otpadaju, nije nam bilo svejedno. Mi kao da smo se bavile nekim drugim sportom i trenirale za nešto drugo. Neke stvari koje se inače kažnjavaju kao prekršaj, sada nisu, pa su svi bili u čudu. Što se Mašarice tiče, stvarno je imala svoj dan. Niko nije očekivao da će ona biti šampionka, ali jeste i to zasluženo.

Aleksandra Perišić:

Nasmejani smo. Nadali smo se kada smo krenuli na put da ćčemo se vratiti nasmejane i sada smo srećne.

Petra Butalo Kovačić:

Ponosne smo i jedna na drugu i na sve što smo ostvarile. Ostaje mala žal za zlatom, za to smo se spremali, za to smo radili. Nadam se da je nacija ponosna.

Vaterpolisti su završili svoje obraćanje, sada očekujemo Damira Mikeca i Aleksandru Perišić.

Nikola Jakšić je upitan o tome da li su gledali druge srpske olimpijce.

Nismo izlazili iz sela, ali smo jako navijali za sve preko TV-a. Ne verujem da su nas baš čuli, ali smo jako navijači i ispratili smo sve naše sportiste.

Dušan Mandić:

Turnir je bio dugačak i u našem nekom stilu sa uspona i padova. Težak momenat je bio nakon poraza od Australije, nismo ličili na sebe. Taj poraz nas je duboko dotakao i isporovocirao nešto u nama. Hvala i Novaku koji je došao da nas poseti u selu. Bili smo u sobi, razmišljamo šta i kako, on ušao i održao iskren govor od srca. Mislio je to što je rekao, doprelo je do nas i dalo nam motivaciju. A onda smo još više uživali kad smo videli kako je on došao do zlata. Lepa priča i za njega i za nas. Bio je nekih 10 minuta, govoirio je kroz šta je on prolazio iskreno i emotivno. I zahvalni smo mu na tome.

Uroš Stevanović:

O golu protiv Grčke koji je poslao Srbiju u polufinale:

Najteža utakmica na prvenstvu bila je četvrtfinale. Morali smod a prošemo neku mentalnu barijeru koju smo imali. Samo mi znamo kroz šta smo prolazili poslednje dve i kusur godine. Što se gola tiče, on je samo plod rada. Na kraju je sve išlo bolje.

Što se gola tiče, on je samo plod rada. Na kraju je sve išlo bolje.

Rekao sam da je jedina ekipa koju nisam želeo u četvrtfinalu je Grčka. Dobili su nas u 4 poslednja takmičenja vrlo lagano. Ovo leto smo se jako dobro spremili i za Grčku i Ameriku i Hrvatsku.

Rekao sam da je jedina ekipa koju nisam želeo u četvrtfinalu je Grčka. Dobili su nas u 4 poslednja takmičenja vrlo lagano. Ovo leto smo se jako dobro spremili i za Grčku i Ameriku i Hrvatsku.

Miloš Ćuk:

Sve je planski rađeno, jedino smo mislili da će protiv Austtralje biti 7:3 za njih, a bilo je 8:3. Tu smo malo promašili. Ne može nikad da bude lako. Uvek ta naša reprezentacija se muči kroz grupu, ali smo posle krenuli da igramo kako treba. Izgledali smo u finalu kako smo mi hteli, sve je planski rađeno, nemojte tu da sumnjate.

Uroš Stevanović:

Ne znam ko nas je otpisao. Mi sigurno nismo bili kao grupa otpisani, išli smo da osvojimo zlato kao što smo i uradili. Rekao sam momcima da ne prate medije, ne daj Bože da čitaju komentare. Slava i hvala Bogu što je nagradio naš trud i rad ovim neverovatnim rezultatom. Želim da se zahvalim kompletnom stručnom štabu. Hvaala Dajani Zoretić, trenerima Stefani Ćiriću, Pilić Darku, Ostojić Milošu.

13.00 - Uskoro očekujemo konferenciju za medje na kojoj će se javnosti prvo obratiti vaterpolisti!

12.40 - Šampioni su sleteli!

12.30 - Let sa našim šampionima očekivan je da sleti u 12.33

Vaterpolo rerezentacija Srbije osvojila je zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu.

Ovo je bilo treće zlato za naš najuspešniji tim u istoriji, a ponos nacije dolazi u Beograd.

Očekivano je da avion sa našim momcima sleti u 12.30 časova, a veliki broj navijača okupio se da dočeka i pozdravi šampione.

Pored njih, u avionu će biti i strelac Damir Mikec koji je u miksu sa Zoranom Arunović osvojio zlato, kao i srebrna tekvondiskinja Aleksandra Perišić.

Tada će se javnosti obratiti Novak Đoković, Damir Mikec i Zorana Arunović, Aleksandra Perišić, kao i zlatni vaterpolisti i bronzani košarkaši.

Autor: Dubravka Bošković