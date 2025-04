Očekivala je dobru priču, a dobila je... Đedović oblatio Aneli za sva vremena, otkrio da se nadala ulasku Filipa Cara, pa je proglasio blamom! (VIDEO)

Obelodanio sve!

Stefani Grujić došla je na seansu kod Marka Đedovića kako bi mu otkrila da je Jovanu Tomić Matoru upozorila na rat u ''Eliti 8'', a Marko Đedović je prešaltao priču na Aneli i otkrio kako je očekivala Filipa Cara da bi imala jaku priču u rijaltiiju.

- Marko ja sam njoj napisala u poruci: ''Možemo da budemo u ljubavi ili smrtni neprijatelj'', ja sam samo tražila poštovanje. Ja sam nju upoznala sa drugarima koji drže kafanu, oni me zovu nakon njenog ulaska i kažu mi: ''Gde je tolika ljubav?'', ajde bre napravili su od mene Divnu DNK - rekla je Stefani.

- Usr*la se jer ne zna šta će njeni da kažu i sad glumi žrtvu. Radi sve samo da bi se pričalo o njoj, to je njena i Anelina škola. Anelina i Lukina veza zavisi od poklona, nju boli ku*ac i ja to znam. Njemu je mnogo teže, vidi se da se on zavozao, ali smešno mi je - rekao je Đedović.

- Ona mi je jako čudna - rekla je Stefani.

- Ma boli je bre ku*ac, ona je išla da oda tajnu Drvetu kako je Ivan Marinković bio sa mamom od Ivane Vrbaški. Pričala mi da će Car biti u decembru, pa ništa od toga. Ja joj pustim buvu za Anđela i Asmina, ona ne zna kud bije. Očekivala je neku priču, a sada je veliki blam i to je to - rekao je Đedović.

Autor: N.Panić