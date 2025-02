Bolje ćutite i budite mudri, nego glupi: Đedović raskrinkao tajne signale Sofije i Terze, pa ponovo potkačio Gastoza! (VIDEO)

Obelodanio sve!

U toku je emisija ''Nominacije'', a nominovani učesnici su Dragana Stojančević i Borislav Terzić Terza. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Marku Đedoviću.

- Moram da ga osudim da ne bi Gastrobajteri mene osudili u komentarima, ali se šalim naravno. Mene zabole kur*c da ti nabijam na nos šta si uradio. Mislim da nemaš m*da u životu i to je tvoj najveći problem u životu. Ti sve negde kreneš, pa staneš. Kada je bila reč o trudnoći Miličinoj ti si mislio da to tako treba, pa si stao. Moraš imati m*da da bi živeo i radio šta hoćeš. Bolje nemoj da radiš ništa, pa sedi pij tabletice i pivo. Ovo što se Sofije tiče, pojma niko nije imao. Računala je na podršku prijatelja u tom trenutku da glumi rijaliti ribu, ali ništa od toga. Od loših si učila rijaliti, verujem da si učila od Gastoza ili Ivana. Učila si od pogrešnih, kad naprave sr*nje, ne znaju da se nose sa svojim sr*njima, pa pričaju da igraju rijaliti. Ovde ti rijaliti ne prolazi, lagala si sve što si izgovorila večeras. Osvetnica plava, to može da prođe negde druge, ali ovde ne. Toliko si bila providna da te je i Terza provalio, zamisli tek koliko si nama bila smešna. Sve što ste želeli da prikrijete, večeras niste uspeli - rekao je Đedović, pa dodao:

- Bolje ćutite da ljudi vide da ste mudri nego da ste glupi. Što se mene tiče idi promeni pol, mene ne zanima uopšte. Budi s kim hoćeš, nemoj da budeš ni sa kim. Radi šta god želiš, tvoja stvar. Što se utorka tiče, ljudski si postupio - rekao je Đedović, pa se osvrnuo na Draganu:

- Mi ne provodimo vreme, jedino čega se sećam iz ''Zadruge'' je da si se uvalila Milanu u krevet. Nisam primetio poljupce s Lukom jer me ne interesuje. Ostaviću Terzu, a poslati Draganu - završio je on.

Autor: N.P.