6 Retro Trendova Koji se Vraćaju na Velika Vrata

Činjenica da ljudska interesovanja imaju tendenciju cikličnosti je mnogo puta našla uporište u stvarnim dešavanjima. Tako se i dalje mnogi trendovi koji su bili popularni pre jedne, dve ili više decenija vraćaju u žižu interesovanja.

Nisu tu u pitanju samo modne kombinacije ili umetnički pravci, nego se trendovi iz prošlosti reflektuju i na ostale aspekte života. Tako i u industriji zabave ove godine mnogi delovi mejnstrim kulture doživljavaju svoju drugu mladost. I ne samo da se vraćaju na velika vrata, nego se spremaju da preuzmu primat u nekim oblastima. Među njima smo izdvojili šest retro trendova koji će u mesecima i godinama koje slede iskazati svoj puni potencijal.

Mobilne igre

Iako na prvi pogled deluje da mobilno igranje nije dovoljno retro, to je ipak daleko od istine. Igranje na mobilnim uređajima je prisutno duže od dve decenije. Nažalost, zbog manjkavosti hardvera dugo vremena su se na mobilnom telefonu mogle igrati samo igre sa skromnom grafikom.

Srećom, razvoj nove generacije procesora i rešavanjem problema pregrevanja uređaja prilikom igranja su mobilni gejming ponovo izbacili u prvi plan. Po nekim procenama, u SAD-u preko 50% korisnika mobilnih telefona bar jednom nedeljno pokrene neku igru. Zato, kupite gemove za Cash of Clans ili neku drugu igru i zaronite u čarobni svet koji su autori mobilnih igara osmislili za vas.

Igre na tabli

Pre nekoliko decenija, među najpopularnijim društvenim igrama su bile one koje se igraju na tabli, poput Rizika, Monopola i sličnih. Vremenom je ta popularnost opala jer su se pojavile online verzije igara i ljudi su ih počeli igrati od kuće, bez potrebe za socijalnom interakcijom.

Međutim, poslednjih godina čarobni svetovi Gospodara prstenova, Warhammera, Igre prestola i ostalih su našli put do mnogih domova. Startna pakovanja kartica su postala pristupačna širokom krugu ljudi. Dodajte na to i pojavu mnogih društvenih klubova gde možete igrati sa istomišljenicima i jasno je zašto su se igre na tabli ponovo vratile u modu.

Igre sa kartama

Igre sa kartama predstavljaju još jedan trend koji praktično nikad nije izašao iz mode, ali je godinama bio zanemaren. Iako su se igre sa kartama mogle igrati online, osećaj koji pružaju igre uživo je ono što doprinosi njihovom šarmu.Pričaonice (chat rooms)

Može se reći da je pandemija korona virusa vratila igre sa kartama u prvi plan. Nakon završetka nesrećnog lockdown-a, ljudi su skinuli okove izolovanosti i posvetili se druženju sa porodicom i prijateljima. Popularne igre sa kartama, poput pokera, remija, rauba i mnogih drugih su doživele svoj procvat.

U ranim danima interneta, pričaonice su služile kao preteče socijalnih mreža. Stvaranje prijateljstava i razmena mišljenja na najrazličitije teme je bilo udaljeno samo nekoliko klikova.

Razvoj velikog broja socijalnih mreža je imao i svoje loše strane. Sajber nasilje se može iskusiti na svakom koraku, posebno ukoliko imate javne profile. Zbog toga se povratak na pričaonice ispostavio kao sjajan izbor.

Pričaonica vam daje mogućnost da diskutujete o čemu god želite, a da se pritom ne osećate ugroženo. Chat sobe čuvaju vašu privatnost, ali vam ipak daju dovoljno prostora da ispunite svoju potrebu za razgovorom.

Polaroid

Pojava mobilnih telefona je neke uređaje učinila suvišnim. Tu se pre svega misli na fiksne telefone, vokmene, ali i klasične foto aparate.

Pored moćnijih sočiva i celokupne optike, korisnici telefona na raspolaganju imaju i kaleidoskop najrazličitijih filtera pomoću kojih mogu do mile volje da doteruju svoje slike. Ali, na kraju je nešto nedostajalo. To nešto je izrada slika. Bez obzira koliko vremena potrošili da nešto uslikate i sredite po svom ukusu, problem nastaje kada treba to da se finišira.

Zbog toga su se polaroid aparati ponovo popularisali širom sveta. Jedan klik, malo sačekate i dobijate gotovu fotografiju. A sve to začinjeno modernim dizajnom i vrhunskim kvalitetom snimka.

Vinil ploče

Svaki pravi audiofil će vam reći da, ako želite da poslušate neku pesmu, najbolji doživljaj nudi zvuk koji dopire sa starih „vinilki“. Audio zapisi iz tog vremena su imali specifičan šarm koji je opstajao dok god igla prelazi preko useka na ploči.

Popularnost ploča je dovela i do osetnog porasta prodaje gramofona. Dok su proizvođači ploča ostali verni staroj tehnologiji, dotle moderni gramofoni predstavljaju prava mala remek-dela audio tehnologije

