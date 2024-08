OVO SU NAJTRAŽENIJI POSLOVI U SRBIJI: Za neke od njih nije potreban fakultet, drugi nude platu od čak 350.000 dinara! EVO O ČEMU SE RADI

I dok je IT sektor i dalje na vrhu, u Srbiji vlada potražnja za nekim drugim poslovima, poput vozača, radnika u proizvodnji ili konobara. Koji trendovi u zapošljavanju su vladali u prvoj polovini 2024. godine, objasnio nam je Miloš Turinski iz Infostuda.

Zaboravite na nekadašnje poslove iz snova poput lekara ili inženjera, današnje najtraženije pozicije su radnik u tematskom parku ili voditelj na TikToku.

To su podaci sa britanskog tržišta rada napravljeni na osnovu analize više od 900.000 oglasa za posao objavljenih od januara 2024.

TikTok prezenteri dobijaju na popularnosti jer kompanije moraju da promene način kako stižu do publike, odnosno kupaca.

A kakva je situacija u Srbiji?

Na osnovu podataka sa Infostuda, portala za zapošljavanje, u prvoj polovini ove godine najtraženije oblasti su bile:

Trgovina i prodaja

Mašinstvo

IT

Administracija

Ugostiteljstvo

Stefan Stojanović Profesija vozača je veoma tražena u Srbiji

Kako je za EUpravo zato objasnio Miloš Turinski, PR menadžer ove platforme, podaci ukazuju na stabilnu potražnju u sektorima poput prodaje, industrije i ugostiteljstva, dok IT sektor i dalje ostaje u vrhu interesovanja.

Kada se pogledaju konkretne pozicije, top 10 najtraženijih poslova u Srbiji su:

Magacioner

Vozač

Administrativni radnik

Radnik u proizvodnji

Konobar

Komercijalista

Kuvar

Higijeničar/ka

Telefonski operater

Prodajni savetnik

Kao što možemo videti, naglasak je na osnovnim i logističkim poslovima dok specijalizovane oblasti, poput IT-ja, održavaju svoje mesto u vrhu potražnje, ali kroz drugačiji obrazac zapošljavanja.

Veliki broj naših sugrađana je zainteresovan za odlazak na rad u inostranstvo, a to pokazuju i oglasi koji se pojavljuju na Infostudu.

Mesečno se objavi oko tridesetak takvih oglasa, a uglavnom obuhvataju IT sektor, logistiku (uključujući vozače), kol centre, građevinu, kao i razna zanatska zanimanja.

Turinski se osvrnuo i na poslove koji se odnose na društvene mreže. Danas ne možete voditi ozbiljan biznis ukoliko se ne oglašavate na mrežama, o kakvoj god delatnosti da se radi.

"Poslovi poput TikTok menadžera, stručnjaka za digitalni marketing i slične pozicije, postaju sve zastupljeniji. One su sada ključne, naročito u marketingu i oglašavanju. Uočava se porast potražnje za stručnjacima koji mogu da upravljaju brendovima na različitim platformama, uključujući TikTok, Instagram i druge", objasnio je.

Šta nas čeka u budućnosti?

Prema na analizi Infostuda, na osnovu tehnoloških trendova i ekonomskih faktora može se zaključiti koji poslovi će i u budućnosti biti popularni i isplativi u Srbiji.

"IT sektor će verovatno i dalje dominirati, dok se očekuje porast potražnje za veštinama vezanim za veštačku inteligenciju, mašinsko učenje i održivu energiju. Sa druge strane, poslovi koji zahtevaju rutinske, ponavljajuće zadatke mogli bi postati manje traženi usled automatizacije", rekao je Turinski za EUpravo zato.

Nakon što se tokom lokdauna pre nekoliko godina pokazalo da zaposleni mogu masovno da rade od kuće, određen broj poslodavaca ne odustaje od takvog modela rada, a i sami radnici su više zainteresovani za takve poslove. Naravno, u oblastima gde je to moguće.

"Poslodavci koji nude rad od kuće postaju sve brojniji, posebno nakon pandemije. U Srbiji je sve više kompanija koje pružaju ovu mogućnost, sa naglaskom na hibridni model rada. Trend je posebno prisutan u IT sektoru, ali i u oblastima poput korisničke podrške (customer support), marketinga i administracije", naveo je Turinski.

Infostud je jednom priliko pitao mlađe sugrađane koji poslovi su, prema njihovom mišljenju, najgori.

"Treća smena na trafici", rekao je jedan mladić, dok se njegov drug složio sa tom konstatacijom, dok je sledeći smatrao da je najgore biti konobar.

Na listi je i čistač podova, ali i rad u prosveti, što je prema mišljenju jednog mladog čoveka primarno u današnjem društvu.

"Oni ne dobijaju adekvatnu platu za to s obzirom na težinu posla", zaključio je.

Mlađe generacije danas više žele da rade od kuće i potpuno drugačije pristupaju radnim mestima i obavezama nego neke starije kolege. To nisu jedine razlike koje se mogu uočiti među generacijama na tržištu rada u Srbiji.

"Milenijalci i generacija Z imaju tendenciju da traže fleksibilnije radne uslove, uključujući rad od kuće i balans između privatnog i poslovnog života. Takođe, često traže poslove koji pružaju mogućnosti za učenje i napredovanje. S druge strane, starije generacije, poput bumera, mogu više vrednovati stabilnost posla i tradicionalne radne uslove. Ove generacijske razlike često utiču na način na koji pristupaju procesu zapošljavanja, pregovorima o plati i dugoročnim karijernim planovima", zaključio je Turinski.

A kolike su plate?

Prema podacima sa različitih platformi za zapošlajvanje u Srbiji, vlada veliki nedostatak vozača tako da se poslodavci dovijaju kako da ih privole na rad, tako da za C kategoriju može da se budi i plata od 250.000 dinara.

Kada je reč o komercijalistima, u pitanju je terenski posao, pa se očekuje vozačka dozvola B kategorije kao i dobre komunikacione i organizacione veštine, a plata navodno ide i do 120.000 dinara.

Profesija softver developera se već godinama nalazi u vrhu najtraženijih, ali i najplaćenijih zanimanja. Posebno se traži iskustvo u programskim jezicima, kao što su Java, Python ili C++. Danas su, na primer, veoma traženi i programeri koji su vešti u otklanjanju grešaka, što opet dolazi sa iskustvom. Prosečna neto plata softver developera u Srbiji iznosi oko 1.379 evra, dok su juniori plaćeni oko 844 evra, a seniori i više od 2.000 evra.

U ugostiteljstvu se najviše traže kuvari i konobari. Najviša plata ponuđena za šefa kuhinje u Beogradu i maksimalno iznosi 350.000 dinara. Platu od 1.000 evra mogu imati mesari i metalostrugari, frizerima i kozmetičarima se nudi zarada do 150.000, dok pekari i auto-mehaničari mogu imati do 200.000. Što se tiče konobara, oni u prestonici dnevno zarađuju oko 3.000 dinara plus bakšiš, ali ih tokom leta ima manje jer odlaze u inostranstvo.

Autor: Dubravka Bošković