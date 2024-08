Košarkaše Partizana čeka ludilo u Grčkoj: Rasprodato svih 35.000 ulaznica za turnir na čuvenom, istorijskom stadionu!

U Grčkoj se sprema pravi spektakl! Košarkaši Partizana će imati tu čast da nastupaju pred preko 35.000 navijača na "Panatenskom stadionu" u Atini na pripremnom turniru, pošto je danas objavljeno da su apsolutno sve ulaznice za ovaj događaj rasprodate!

Čitav događaj odigraće se na otvorenom, a na samom turniru pored Partizana učestvovaće Panatinaikos, koji je domaćin, zatim Makabi Tel Aviv i Andolu Efes.

Turnir će se održati 21. septembra, a odigraće se dve utakmice.

Prvo će se od 19.00 časova sastati ekipe Makabija i Anadolu Efesa, dok je centralni deo događaja zakazan za 22.00 časa po lokalnom vremenu kada će se ukrstiti Panatinaikos i Partizan.

