NAMERNO ILI SLUČAJNO? Federer ZAOBIŠAO Đokovića! Evo koji mu je meč NAJDRAŽI u karijeri!

Legendarni bivši švajcarski teniser Rodžer Federer, nedavno je za magazin "Vog" otkrio detalje o svom omiljenom meču na Vimbldonu.

Taj duel, odigran 2001. godine bio je protiv Pita Samprasa, a ostao je urezan u Federerovom sećanju kao jedan od najznačajnijih trenutaka u njegovoj blistavoj karijeri.

- Da, juli 2001. Mora da je to meč sa Vimbldonom. Meč sa Samprasom... Ne znam datum, nije mi trenutno u glavi, ali taj meč sa Samprasom mi je omiljeni meč svih vremena - kaže Rodžer.

Sa samo 19 godina, tada mladi Rodžer je kao peti nosilac uspeo da pobedi proslavljenog "Pita Pistolera" sa 3:2 (po setovima 7:6 (9:7), 5:7, 6:4, 6:7 (7:2), 7:5). Ovaj okršaj je bio ne samo prvi, već i poslednji put da je Federer igrao protiv Samprasa, što je dodatno učinilo da taj trenutak bude poseban za njega.

- Taj meč je imao sve. On je bio tada moj heroj, bio mi je to prvi meč sa Samprasom, ujedno i poslednji. Bio je to prvi put da igram na Central kortu na Vimbldonu, a igrao se u pet setova. Mnogo toga mi je prolazilo kroz glavu, bila je to bajkovita stvar. I ne znam da li je to bio prvi put ili drugi u karijeri da sam plakao posle pobede. Mislim da sam plakao i kada smo pobedili Amerikance sa 3:1 u Dejvis kupu u Bazelu, mom rodnom gradu. Pomogao sam ekipi da osvijimo tri poena, ali se ne sećam da li je to bilo pre ili posle. Kada sam pao na kolena posle forhend riterna, osetio sam kako je pao sav pritisak sa ramena, i tada sam počeo da plačem. U stilu, 'ovo je nadrealno, ta se dešava?' Da, Vimbldon i Sampras. Tada sam shvatio da se naporan rad isplati. Na dobrom si putu. To je velika pobeda. Osećao sam a je to savršen meč - zaključio je Federer.

Naravno da Novaka Đokovića nije izabrao, jer Švajcarac ima gori skor u duelima sa najboljim svih vremena. Nole vodi 27:23 u pobedama, a jedini put Federer je dobio Srbina u Grend slem finalu 2007. na Ju-Es openu 3:0 (po setovima 7:6(4) 7:6(2) 6:4). Ne treba, međutim, zaboraviti da je rekorder po broju Grend slem titula imao samo 20 godina, tri meseca i 18 dana, a Rodžer 26.

Autor: Jovana Nerić