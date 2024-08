Američki novinar otkrio zašto Nikola Jokić nije MVP Olimpijskih igara: Evo kako se iza kulisa glasalo u Parizu

Srpski košarkaš Nikola Jokić osvojio je sa reprezentacijom Srbije bronzanu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu, a i pored toga, što je po brojkama bio ubedljivo najbolji igrač, nije dobio titulu MVP-a Olimpijskih igara, već je ona pripala Lebronu Džejmsu.

Tako, oglasio se američki novinar Brajan Vindhorst iz ESPN-a, koji je otkrio je šta bi mogao da bude razlog zbog kog Nikola Jokić nije izabran za najkorisnijeg igrača na košarkaškom turniru Olimpijskih igara. On je ugostio Tima Bontemsa i Tima Mekmehona iz ESPN-a u potkastu "Brian Windhorst & The Hoop Collective", kako bi razgovarali o osvajanja zlatne medalje tima SAD.

- Jokiću nisu dali MVP nagradu u Parizu - najbolji u svemu, ali Lebron je dobio nagradu.

Vindhorst je u otkrio šta se dešavalo iza kulisa glasanja.

- Rečeno mi je da glasaju i mediji. Negde tamo bio je 'kju-ar' kod na zidu u medija centru i glasanje za MVP-a otvorili su dva dana ranije, dakle za vreme polufinalnih mečeva. Prvo sam se zapitao, zašto bi to uradili tad?"

- Tek posle mi je rečeno da pored medija glasaju i FIBA eksperti. FIBA eksperti... To je nebulozno. To su mogla da budu dva-tri tipa koje su zaustavili i pitali 'hej, ljudi, ko treba da dobije nagradu'. Ali kako god, nije to sad toliko bitna stvar posle svega što se dogodilo na košarkaškom turniru - zaključio je Vindhorst, prenosi RT.



Autor: Jovana Nerić