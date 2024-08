VELIKI NAPREDAK ORLOVA! Sada više nikoga nema između Srbije i 'drim-tima'! Pešićeva ekipa u Parizu napravila OGROMAN SKOK

Prva FIBA rang lista nakon Olimpijskih igara donela nam je razlog za zadovoljstvo.

Srbija je napredovala za dva mesta i sada je druga na svetu, odmah iznad nedodirljivih Sjedinjenih Američkih Država.

Orlovi sada imaju 758,9 bodova, prestigli su Nemačku i Španiju i došli na jedan veliki korak do SAD.

Nemačka je ostala na trećem mestu, a najveći napredak, kada je reč o samom vrhu, napravila je Francuska koja je skočila za pet pozicija i sada je na četvrtom mestu.

🚨 NEW FIBA MEN’S WORLD RANKING 🚨#Paris2024 Gold Medalists USA 🇺🇸 retain their top spot, while France 🇫🇷, Serbia 🇷🇸 and Canada 🇨🇦 rise in Top 5 ↗️



