KAKVA BRUKA! Ronaldo vikao 'JA SAM NAJBOLJI' pa poslao loptu NEBU POD OBLAKE! Navijači ga razvlače na internetu! (VIDEO)

Kristijano Ronaldo nastavlja da izvodi slobodne udarce i nastavlja da ih spektakularno promašuje!

Ne dozvoljava nikome portugalski veteran da preuzme izvođenje prekida, a najčešće njegovi udarci završe daleko iznad prečke. Sada se to desilo i u polufinalu Superkupa Saudijske Arabije u meču sa Al Tavunom.

Navijači su na društvenim mrežama "razapeli" Ronalda koji je pre izvođenja slobodnog udarca rekao sebi u bradu "ja sam najbolji", a zatim je poslao loptu nebu pod oblake!

Pogledajte ovaj pokušaj Kristijana Ronalda:

I'm crying man , Ronaldo tells himself "eu sou u melhor" which means "I'm the best" before taking the free kick and then skies it like usual 😭 pic.twitter.com/yFXhNTeP0j