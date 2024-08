Najbogatiji teniser sveta ikada: Ne poznajem Federera dobro, ali u poređenju sa Đokovićem i Nadalom...

Nekadašnji rumunski teniser Jon Cirjak, koji je možda i jedini sportista milijarder, odao je počast Rodžeru Federeru i putem svojih izjava malo "pecnuo" Novaka Đokovića i Rafaela Nadala!

Cirjak ima 85 godina i poznat je i po tome što je kum Bobe i Brene Živojinović, a pre nekoliko godina njegova imovina se procenila na dve miljarde evra.

U razgovoru za sajt "We Love Tennis", Cirjak je dao izjavu o pomenutoj trojici tenisera koju su mnogi svetski sajtovi preneli:

- Zapravo, znam vrlo malo o Rodžeru Federeru, ali on me je uvek poštovao. Kao i ostale zvezde na turneji, on me zove šef. Iskreno mislim da je on zaista posebna kategorija ako ga uporedimo sa Nadalom ili Đokovićem na primer. On je igrač koji je izmislio stvari na teniskom terenu koje nisu postojale. Fizički je uvek bio malo ispod Đokovića i Nadala, ali talenat koji je imao u rukama je siguran.

Kako je Cirjak postao najbogatiji teniser?

Rođen je u Brašovu u Transilvaniji 9. maja 1939. godine, sa 15 godina je radio u fabrici kamiona. Tada mu je bilo dozvoljeno da radi šest sati dnevno, umesto osam, da bi mogao da igra hokej, koji je prvo profesionalno trenirao pre tenisa, pa je čak i učestvovao na Olimpijskim igrama u Insbruku 1964. godine. Kasnije se preselio u svet tenisa, a nakon toga je počela i njegova biznis karijera.

Cirjak je prepoznao šta pad Berlinskog zida predstavlja za čovečanstvo, pa se posle pada režima Nikolajea Čaušeskua vratio u Rumuniju. Bio je svestan da će kapital sa Zapada jurnuti ka siromašnim Rumunima, iskoristio je svoje kontakte iz Nemačke da postane zastupnik Metro AG, zatim i Mercedesa.

Taj novac je dalje uložio u osiguravajuću kompaniju, privatnu banku (koja mu je donela najveće bogatstvo), avio kompaniju, turističku agenciju. Danas zapošljava oko 20.000 ljudi i direktor je turnira u Mastersa Madridu. Takođe, od njega je Đoković iznajmio licencu za "Serbian Open" koja je ponovo vraćena u Bukurešt.

Osim poslovnog, Cirjak je imao i buran privatni život. Živi u Monte Karlu sa troje dece koje je dobio u braku, ali sam kaže da ima 32 vanbračne dece, a takođe brine i o 300 napuštenih mališana, kojima je sagradio pravi mali privatni raj u Brašovu.

Kao igrač, singlu je osvojio Minhen 1970. godine, a iste godine došao je i do pehara u dublu na Rolan Garosu. U dublu je bio uspešniji i tu je osvojio ukupno 22 titule.



Autor: Jovana Nerić