'ĐOLE JE BIO VEĆI TALENAT OD NOVAKA' Srđan Đoković iskreno o deci: Za mlađe sinove nije bilo toliko para i vremena jer je Nole 'POJEO' SVE

Srđan Đoković, otac slavnog tenisera Novaka Đokovića, ne krije da je godinama živeo samo kroz Noleta.

Tvrdi da su zbog toga Novakova braća, Marko i Đorđe, najviše patili.

- Dosta su patili, svi smo. Nije bilo šanse da se i njima posveti bar delić one pažnje, vremena i para, zato što je to sve, pod znacima navoda, pojeo Novak - rekao je nedavno Srđan.

- Đole je bio veći talenat od Novaka kada je bio mali, a Marko radan, vredan, snažan i imao je šansu da bude ozbiljan profesionalni igrač. Ta ogromna senka Novakova, koju Marko nije mogao da podnese, doprinela je tome da on napusti profesionalni tenis i da ode i živi u Španiju. To je za mene bio težak udarac, i dan-danas je. Ipak, tako se dogodilo, nismo imali mogućnosti da ni delić onoga što je dato Novaku posvetimo njima dvojici - dodao je Novakov otac u emisiji "Preživeli".

- Žao mi je zbog toga i patili su, ali nijedne sekunde oni to meni nisu zamerili, jer su zaista sjajni momci - zaključio je bio Srđan.

Nole je, inače, nedavno istakao da je svestan grešaka u vaspitavanju dece.

- Mi vidimo greške, ima ih stvarno puno. Greška nije razmaziti dete. Dosta stvari je vrlo subjektivno - kazao nam je Novak Đoković tad.

- Roditelji nekako oživljavaju to kako su se njihovi roditelji prema njima ponašali. Kako smo mi proveli detinjstvo, kako smo mi vaspitavani i prosto to je nekako ukorenjeno u naš genetski kod i onda se to odražava na naš način roditeljstva. Naravno da je bitno imati svest o tome da budemo još bolji nego što su to bili naši roditelji prema nama. Naravno, svi mi volimo naše roditelje i oni u datom trenutku rade najbolje što mogu - dodao je potom Nole.

