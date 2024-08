O ovom se već ozbiljno govori: Nove glasine o odlasku Alekse Avramović u NBA

Aleksa Avramović je napustio Partizan i objavljeno je da mu je naredna stanica moskovski CSKA, međutim, sve glasnije se priča o tome da bi ipak mogao da završi u NBA ligi.

Ovu informaciju je preneo čačanski "OzonPress", koji se poziva na informacije dobijene od osobe bliske porodici košarkaša.

- Avramović sasvim sigurno odlazi u LA Kliperse ili u Atlanta Houkse. Pregovori su u toku i nadamo se da će sve završiti u obostranom interesu - preneo je medij reči izvora i dodao da da su ti klubovi dali najkonkretnije ponude i da je dogovoreno 99 odsto stvari.

Nakon što su Partizan i Aleksa objavili da košarkaš napušta klub, iz moskovskog CSKA je stigla potvrda da srpski bek stiže kod njih.

Iz kluba su rekli da Srbina čeka dvogodišnji ugovor, koji će biti potpisan kada stigne u Moskvu i obavi lekarske preglede, a nakon što završi obaveze sa reprezentacijom Srbije na Olimpijskim igrama.

On je bio jedan od boljih košarkaša Partizana i time je privukao pažnju mnogih klubova, a cenu je sebi dodatno digao igrama u dresu Srbije u Parizu.

Great tournament for Serbian guard, Aleksa Avramovic, who has been chosen the best defensive player of Olympic tournament!

9 more days (until the 20th of August) for him to use Nba escape clause!#BeoBasket pic.twitter.com/EcpJ4aYHi6