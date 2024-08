CELA SRBIJA JE U ŠOKU! Novak Đoković se OPRAŠTA! Evo kada će se to DESITI!

Najbolji teniser u istoriji ovog sporta, Novak Đoković, uskoro će se oprostiti od Dejvis kup reprezentacije Srbije.

Prema saznanjima pouzdanih izvora bliskim TSS, nakon osvajanja zlatne medalje na nedavno završenim Olimpijskim igrama u Parizu, Đoković je odlučio da se oprosti od domaće publike i poslednji put zaigra u dresu sa nacionalnim grbom.

Titula u "gradu svetlosti" na OI je njegov dečački san, a on je priznao da ne krije oduševljenje jer je uspeo da ostvari najveću želju u blistavoj karijeri.

- Dugo iščekivano zlato. Bez lažne skromnosti, to je moj najveći sportski uspeh i s ponosom nosim ovo zlato za Srbiju - rekao je Novak posle Pariza.

Srpska publika će imati priliku da poslednji put u dresu s nacionalnim grbom gleda Đokovića 14. i 15. septembra u „Pioniru“, u duelu Dejvis kupa protiv Grčke. Ovaj meč će biti posebno emotivan, jer će to biti poslednja prilika da se vidi ovaj izuzetan teniser u akciji za reprezentaciju svoje države.

Bivši selektor naše reprezentacije Bogdan Obradović izneo je svoje mišljenje o Novakovom oproštaju od Dejvis kupa.

- Mislim da je to poslednja prilika da igra u Beogradu pred domaćim navijačima. Ne znam, zaista, kada bi to sledeći put moglo da se desi s obzirom na format takmičenja. On je sada u tom osetljivom delu karijere u kojem je igranje u Dejvis kupu veliko opterećenje. Treba mu skinuti kapu jer ako se iko odužio Dejvis kup timu Srbije, to je Novak Đoković. Mislim da bi Beogradska arena trebalo da nosi ime po njemu. Zaslužio je to, bez ikakve diskusije - rekao je Obradović.

Slično razmišlja i legendarni Radmilo Armenulić, koji je uvek govorio sa velikim poštovanjem o Noletu:

- Novak voli Dejvis kup, mislim da nije tačno. Ono što je sigurno jeste da će to biti interesantan meč, naročito protiv Cicipasa - dodao je Armenulić.

Autor: Jovana Nerić