Nestvaran poraz Olge Danilović: Imala 4:0 u trećem setu, pa izgubila u kvalifikacijama za US Open

Srpska teniserka, Olga Danilović završile je učešće u kvalifikacijama za US Open, porazom od Ćinju Gao sa 2:1 u setovima.

Bolje je Ogla ušla u meč, ali do samog finiša prvog seta, nije uspevala da slomi rivalku i dođe do brejka. Ipak, to joj je pošlo za rukom u osmom, a potom i u desetom gemu, te je tako došla do 6:4 i prednosti u setovima.

Uzvratila je Kineskinja furiozno na otvaranju drugog seta, i već u trećem gemu imala je dva brejka prednosti. Uspela je Olga samo da smanji na brejk zaostatka, ali nije mogla više od toga, te je kineska igračica izjednačila - 6:4.

A onda, usledilo je nešto što se zaista ne viđa tako često. Odlično je Olga krenula treći set, došla brzo do dva brejka i povela sa 4:0. I baš onda, kada se sve činilo gotovo, počeo je pravi košmar za srpsku teniserku.

Usledio je veliki preokret Kineskinje, koja je sa čak šest vezanih gemova došla do velikog preokreta, i pobede 6:4.

Olga je tako ostala bez glavnog žreba US Open-a.

Autor: Marija Radić