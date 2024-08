Proslavljeni bokser se snimao u tangama, njegov snimak pokrenuo lavinu na Instagramu (VIDEO)

Bokserska legenda Oskar de la Hoja objavio je jedan video na svom Instagramu, koji je ova mreža ubrzo izbrisala.

Oskar de la Hoja i njegova partnerka Holi Sonders, snimali su se kako igraju uz pesmu "Loca People", prenosi Daily Mail.

To ne bi trebalo da bude problem, međutim, Oskar je u tim trenucima bio u tanga donjem vešu, pa je video ubrzo postao viralan.

Ipak, nizali su se negativni komentari, pa se pretpostavljalo da će ih internet korisnici uništiti.

Kada je video skinut, oglasio se i Oskar koji je istakao da ga ljudi mrze jer je srećan.

