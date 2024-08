TUGA U SVETU TENISA: Preminuo bivši trener Rodžera Federera - Pre smrti mu AMPUTIRANA noga!

Vrlo tužne vesti stižu ovog jutra iz sveta tenisa. Švedski teniski trener i bivši igrač, Peter Lundgren, koji je nekada sarađivao sa Rodžerom Federerom nažalost je preminuo u 59. godini života. On je zajedno sa Švajcarcem radio od 2000. do 2003. godine.

Njegova smrt iznenada je pogodila teniski svet, a Lindgrenov sin je objavio tužne vesti na društvenim mrežama.

- Počivaj u miru, tata. Jedan od najboljih nas je napustio prerano. Trener, igrač, prijatelj i otac. Bio je inspiracija i pomagao je mnogima kako na, tako i van terena. Utisak koji je ostavio, kao i sećanja će zauvek nastaviti da žive - napisao je Lundgren.

Pre godinu dana, Lundgrenu je amputirana leva noga, nakon što je slomio članak. Već pre toga imao je određenih problema sa dijabetesom.

Za života je dao nekoliko intervjua u kojima je opisao kako je to zapravo biti trener Rodžera Federera, jednog od najboljih tenisera sa 20 Grend slem titula.

- Nikada nije lako raditi sa teniserom, ali Rodžer je u tom periodu bio veoma talentovan, samo malo lenj - rekao je Lundgren.

Jedan od najlepših momenata desio se 2003. godine kada je Federer pod vođstvom Lundgrena došao do titule na Vimbldonu.

- Bio je to veoma poseban momenat za nas dvojicu. Uvek sam želeo da osvojim Vimbldon, od kako sam krenuo sa igranjem tenisa. Stizao sam do osmine finala kao igrač, što nije loše, ali sam ga osvojio kao trener, što je nešto što me čini srećnim.

Lundgren je kroz igračku karijeru igrao finale Australijan opena u dublu, a u singlu je stizao do drugih kola Australijan opena, Rolan Garosa i US opena, kao i osmine finala Vimbldona.

Autor: Iva Besarabić