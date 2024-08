Kostić odlazi iz Juventusa, ali ne menja zemlju: Srpski reprezentativac ostaje u Italiji

Srpski reprezentativac Filip Kostić, će ovog leta gotovo sigurno napustiti Juventus. Naime, kako javlja italijanski novinar Nikolo Skira, on je prihvatio ponudu Fiorentine i očekuje se da uskoro zaduži "ljubičasti" dres.

Podsećanja radi, krilni fudbaler je na startu Evropskog prvenstva na meču sa Engleskom pretrpeo povredu od koje se još uvek nije oporavio.

Kostić nije u planovima novog trenera Tijaga Mote, te je rastanak sa klubom bio logičan sled događaja.

