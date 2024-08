Marin: Marakana daje dodatnu snagu, verujem da će Zvezda igrati u Ligi šampiona

U ekipi vlada pozitivna atmosfera, spremili smo se dobro za ovu utakmicu, znamo šta nas očekuje, te u duel ulazimo optimistično, rekao je tehnički direktor FK Crvena zvezda Marko Marin uoči revanš utakmice plej-ofa za Ligu šampiona protiv Bodea.

Norvežani su dobili prvi meč rezultatom 2:1, a revanš je sutra od 21 sat na Marakani.

"Što se taktike tiče, to je više pitanje za našeg trenera, ja mogu da kažem da smo spremni, da ćemo jako, hrabro, ali pre svega pametno ući u revanš meč", istakao je Marin.

Norveški tim stigao je dva dana ranije u Beograf, a Marin ističe da ne zna koliko će im to pomoći.

"Jasno je da su tamo uslovi bili dosta drugačiji. Drugi faktor je bio veštački teren, ali to je prošlo. Mi smo se sa aktivnim rezultatom vratili za Beograd, a sada je do nas i naše publike, koja mnogo znači igračima, što znam i iz iskustva. Kada igraš pred punom Marakanom, kada si umoran i više ne možeš, osećaš tu podršku navijača, to ti daje tu dodatnu energiju i to nam je zaista potrebno".

Ući u Ligu šampiona nikada nije lako, mi osmu godinu u nizu igramo u grupnoj fazi evropskih takmičenja, a nadam se da ćemo u najkvalitetenijem takmičenju nastupiti i četvrtu godinu, naglašava Marin.

"To nam niko nije poklonio, to su igrači sa ljudima iz kluba i navijačima uspeli. Najvažnije je da sutra odigramo jednu dobru utakmicu, ali pre svega uspešnu i da se kvalifikujemo.

Biće pun stadion, to je definitivno i ekipa to zaslužuje. Verujem da će pokazati jednu dobru igru, a da će navijači uživati i podržati tim. Igrači su uzbuđeni, a tek će biti kada izađu iz tunela i vide pun stadion, navijanje i pozitivnu atmosferu. Teško je opisati koliko to znači fudbalerima. Verujem da će oni biti faktor koji će nam pomoći da prođemo, poručuje nekadašnji Zvezdin prvotimac.

"Iznenađenja ne verujem da će biti, sigurno je da će na teren izaći najbolji tim u tom momentu. Verujemo u Vladana Milojevića, on je postigao izuzetne razultate sa Crvenom zvezdom, te da će sutra ponovo izabrati najbolju ekipu. Sve ukazuje i na to da će se Glazer vratiti u ekipu, što će veoma značiti svima".

Deca kada počinju da igraju fudbal imaju isti san, a to je da nastupaju u Ligi šampiona ili za svoju reprezentaciju, ističe Marin.

"U Ligi šampiona se takmičiš sa najboljim igračima i ekipama. Prvi put će se igrati novi format, sa osam utakmica, po četiri kod kuće i na strani, što znači još dve dodatne utakmice za naše navijače. Bilo bi lepo da Zvezda bude deo tog takmičenja, a verujem da će i biti"

Cilj je Liga šampiona i fokusirani smo samo na nju, jasno kaže Marin.

"Bode Glimt dolazi sa istim ciljem, a mi moramo biti sutra još bolji nego što inače igramo, jer to je stvarno finale. Biće teška utakmica, oni će biti spremni, tu će nam biti potreban svaki igrač i podrška publike", zaključio je Marin.