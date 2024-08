'ŽAO MI JE ŠTO SE OVAKO ZAVRŠILO' Đoković se oglasio tri sata nakon ponoći, pa ŠOKIRAO sve porukom!

Nakon što je stigao do trećeg kola US opena Novak Đoković se obratio Laslu Đereu.

Srpski derbi je nažalost završen predajom Đerea u trećem setu zbog bolova u kuku.

Novak je poručio da nije želeo na ovakav način da dođe do pobede, a nakon meča se na društvenim mrežama oglasio porukom koju je poslao prijatelju i to objavom u tri časova posle ponoći po vremenu u Njujorku.

"Veliko poštovanje za Đerea. Igrao si odlično u super teškim uslovima. Brz oporavak ti želim, Laci. Žao mi je što se ovako završilo. Sa srećom dalje", poručio je Đoković.

Big respect to @DjereLaslo. You played great in super tough conditions 🥵. Speedy recovery, my friend 🇷🇸. Round 3, let’s go.



Brz oporavak ti želim, Laci. Žao mi je što se ovako završilo. Sa srećom dalje 🙏 pic.twitter.com/HYmPfR2Pku