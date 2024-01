NAVIJAČ ZGROZIO PLANETU ONIM ŠTO JE POKAZIVAO ĐOKOVIĆU - Na društvenim mrežama traže doživotnu suspenziju (VIDEO)

Najbolji tensier sveta Novak Đoković uz dosta muka je stigao do drugog kola Australijan opena.

Đoković je sa 3:1 savladao hrvatskog tenisera Dina Prižmića i plasirao se u narednu rundu.

Novak je doživeo i da ga navijačica zaprosi tokom meča. I dok je taj potez izazvao simpatije ostalih gledalaca, potez jednog hrvatskog navijača je naišao na veliku osudu.

Insane level of hatred.

Is this a tennis fan @AustralianOpen ? #NovakDjokovic #NoleFam #prizmic #AO24 pic.twitter.com/YoREaFhS16