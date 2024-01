Navijači gledaju finale i ZBIJAJU ŠALE NOVAKOV RAČUN Bzbog onoga što je uradio Danil Medvedev

Prvi put posle šest godina, izuzev 2022. godinu kada je deportovan iz Australije, Novak Đoković nije stigao do finala Australijan opena.

Naišao je na Janika Sinera u polufinalu, a zbog toka tog meča, postao je meta šale na društvenim mrežama.

Siner je igrao fenomenalno, dok Novak nije bio ni blizu svog nivoa, pa iako je osvojio treći set, za ceo meč nije imao nijednu brejk loptu.

Zbog toga se o njemu pisalo na društvenoj mreži "X" tokom finala između Sinera i Danila Medvedeva.

Djokovic tries to explain to Medvedev 🇷🇺 how difficult it is to break the Sinner 🇮🇹 serve..... #ausopen pic.twitter.com/U6foOfeqUD