PREMINULA ČUVENA REPREZENTATIVKA (34): Niko nije znao da je imala rak, klub se oglasio potresnom porukom

Strašne vesti dolaze iz Rumunije, rukometni klub Valčea objavio je da je sa samo 34 godine preminula reprezentativka Ukrajine Irina Glibko.

Rumunski mediji prenose da je ona izgubila bitku sa rakom iako do sada nije bilo nikakvih vesti da je uopšte bolesna.

Ukrajinka je igrala na pozicijama srednjeg i levog beka, a nakon početaka u Lavovu i Zaporožju ona je stigla u Rumuniju 2012. godine. Igrala je jednu sezonu u Galatiju, dve u ĆSM Bukureštu, dve u Romanu i poslednjih sedam u Valčei. Dva puta je osvajala šampionsku titulu, jednom Superkup Rumunije, a dva puta je bila najbolji strelac lige, jednom kupa.



Bila je dva puta najbolja strana igračica i jednom najbolji levi bek lige. Njen klub se oprostio od Irine emotivnom porukom.

The entire handball community mourns the passing of Ukrainian player Iryna Glibko. We send our condolences to her family and friends. A true fighter, an example of passion, always. https://t.co/NlUzApNV1u