SAZNALA DA IMA TUMOR, PA IZ PARIZA DONELA PUN KOFER MEDALJA: Ona je heroina Olimpijskih igara!

Nakon što je 2021. godine na Olimpijskim igrama u Tokiju osvojila zlata na 200 i 400 metara slobodnim stilom, kao i srebro na 800 metara i bronzu u štafeti 4x200, Arijarne Titmus je i iz Pariza donela pun kofer medalja.

Predstavnica Australije je osvojila zlato na 400 metara i zlato u štafeti 4x200, a na 200 i 800 metara uzela je srebro.

Sve to je impresivno, ali je još impresivnije kada se zna da je neposredno pred Pariz morao da joj bude izvađen tumor iz tela.

Kada je odradila snimanje kako bi videla šta se dešava sa jednom rutinskom povredom kuka lekari su na jajnicima pronašli izraslinu. Titmusova se uspaničila, ali ne zbog karijere, sporta ili eventualne borbe sa bolešću.

"Toliko želim da jednog dana budem majka, za mene je potencijalni gubitak jajnika zaista veliki udarac. Osećam veliku zahvalnost svima koji su me detaljno ispitali, jer bi to i dalje bilo u meni da nisu bili tako pedantni. Kada se sve to desilo želela sam da se sve uradi kako treba, da bih jednog dana mogla da imam decu. Rekla sam: 'Vadite to!'", prisetila se Titmusova.

