NOVAK ISPAO SA US OPENA! Šok nad šokovima, Đoković bio neprepoznatljiv na terenu

Srpski teniser Novak Đoković nije uspeo da se plasira u četvrto kolo US opena.

Đokovića je u meču koji je trajao tri sata i 20 minuta savladao Australijanac ruskog porekla Aleksej Popirin sa 3:1 (6:4, 6:4, 2:6, 6:4).

Time je srpski as ostao bez šanse da odbrani titulu u Njujorku i samim tim stigne do 25. grend slema.

Ovo je prvi put od 2017. godine, kada je imao operaciju lakta, da nije osvojio nijednu grend slem titulu u sezoni. To se, zanimljivo, desilo i 2010. godine, pa se ponovio taj sušni period od sedam godina.

Đoković će posle ovog poraza izgubiti dosta poena, pošto je bio branilac titule, pa će na ATP listi verovatno pasti na četvrto mesto.

Popirin će u narednom kolu igrati protiv Amerikanca Frensisa Tijafoa.

Meč je kasnio sat i po. Iako je bio postavljen kao prvi u večernjem terminu, nije počeo u zakazano vreme. Razlog je bio taj što se odužio poslednji meč iz dnevnog programa, pa su Novak i Aleksej morali da čekaju. Očigledno je to više prijalo Australijancu.

Novak je propustio mnogo prilika za brejk, pogotovo u prvom i četvrtom setu, ali ono što je najviše upadalo u oči je to što nije imao žar i vatru u očima većim delom meča. Tek u nekoliko navrata Novak je visoko pozdigao pesnicu i uzvicima zvao publiku da ga bodri ili nagradi ovacijama.

U prvom setu nismo videli brejk do devetog gema, kada je Popirin pri rezultatu 4:4 oduzeo servis Novaku. No, ključni gem u prvom setu je bio šesti, kada je Novak propustio čak pet brejk šansi, od toga tri vezane.

Popirin je u petom gemu drugog seta napravio brejk i poveo sa 3:2. Ispostavilo se da je to bilo presudno, jer Novak do kraja seta nije uspeo da se vrati.

Đoković je prvi put u meču napravio brejk u ranoj fazi trećeg seta i poveo sa 2:0. Uspeo je Popirin da se vrati u set, ali za kratko. Novak je u nastavku još dva puta oduzeo servis Australijancu i smanjio u setovima na 2:1.

Videlo se da je Novak u trećem setu ušao u svoj momentum. Pokazao je veću energiju nego u prva dva seta. Ali je nažalost to brzo izgubio.

Opet je propuštao brejk prilike. U drugom gemu četvrtog seta je imao dve brejk šanse, ali ono što on nije, jeste Popirin u petom gemu kada je poveo sa 3:2. Novak je u narednom šestom gemu ponovo imao dve brejk šanse, ali ih nije iskoristio. I to je Popirin iskoristio i napravio novi brejk za 5:2. Uspeo je Novak da uzvrati brejkom za 5:3, a potom i odservira za 5:4. I to je bilo sve. U poslednjem gemu Australijanac je odservirao bez greške i sa nulom dobio gem, samim tim i meč.

I u ovom meču je bilo vidljivo isto što i u prethodna dva, da servis ne služi Novaka. Đoković je napravio čak 14 duplih servis grešaka, što se ne pamti.

Novak je imao manje vinera od rivala (50 - 40), imao je samo 19 od 40 poena na mreži, a iskoristio je samo četiri od 16 brejk prilika i to su neki od ključnih faktori koji su odlučili meč.

Autor: Dubravka Bošković